«Рошен» про звинувачення АМКУ в зловживаннях на ринку патоки: взагалі її не виробляємо

Кондитерська корпорація «Рошен» відкинула звинувачення Антимонопольного комітету України в зловживанні монопольним становищем на ринку патоки, бо, за словами компанії, цього продукту взагалі не виробляє.

«Кондитерська корпорація Roshen не має ніякого стосунку до виробництва патоки, і, відповідно, заперечує порушення у зловживанні монопольним становищем на зазначеному ринку», – мовиться в заяві пресслужби компанії, яку цитують кілька українських агентств.

Наразі, заявили в компанії, вона не отримала від АМКУ «жодного офіційного повідомлення про порушення справи за ознаками зловживання монопольним становищем».

Після того, як корпорація отримає від АМКУ офіційну документацію про початок розслідування, вона буде максимально сприяти посадовцям АМКУ і надавати необхідні дані, заявили в компанії.

У корпорації також наголосили, що не розуміють, «який стосунок виробник кондитерських виробів може мати до потенційних порушень на сировинному ринку».

Раніше 21 серпня Антимонопольний комітет України повідомив, що цього дня почав справу проти суб’єктів господарювання, які входять до складу групи компаній Roshen, за ознаками зловживання монопольним (домінантним) становищем на ринку патоки.

При цьому, за версією АМКУ, найбільшими українськими виробниками патоки крохмальної кукурудзяної (сиропів) є саме суб’єкти господарювання, які входять до складу групи Roshen, а вона «протягом 2018–2019 років мала структурні ознаки монопольного (домінантного) становища на цьому товарному ринку» і, за наявною в АМКУ інформацією, «в ході ведення своєї господарської діяльності … протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів – кондитерських фабрик», а «у 2019 році, посиливши ринкову владу у зв’язку з забороною імпорту з Росії патоки (сиропів), …підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об’єктом цінового аналізу».

Під час дослідження, що передувало початку справи, як стверджували в АМКУ, «не було встановлено об’єктивних причин для підвищення цін цією групою».

Корпорація «Рошен» є найбільшим в Україні виробником кондитерської продукції. Її засновником і, за повідомленнями, головним кінцевим бенефіціаром є п’ятий президент України, нині народний депутат і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

Протягом згаданих АМКУ 2018 і першої частини (до 20 травня) 2019 року, поки Порошенко був президентом, корпорацією керував трастовий фонд Rothschild Trust без участі самого Порошенка; після закінчення його президентських повноважень про можливе припинення роботи трастового фонду і повернення Порошенкові контролю над корпорацією публічно не повідомляли.

Останніми місяцями, після приходу до влади в Україні президента Володимира Зеленського і його оточення, проти Петра Порошенка чи пов’язаних із ним компаній відкривали кілька десятків кримінальних проваджень за найрізноманітнішими звинуваченнями. Частину з них уже закрили через відсутність будь-яких виявлених порушень із боку Порошенка в тих провадженнях.