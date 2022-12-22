АМКУ оштрафував на 80 млн грн виробника чаю, що не повідомив про кінцевого бенефіціара з Росії

Антимонопольний комітет України оштрафував компанію-власника кількох торгових марок, яка не повідомила про кінцевого бенефіціара з Росії – про це комітет повідомив 22 грудня.

Йдеться про компанію «ТС Трейд», яка раніше мала юридичну назву «Орімі Україна», яку АМКУ визнав порушницею закону про захит від недобросовісної конкуренції. Як зазначає Комітет, компанія виробляє чай і натуральну каву, володіє торговельними марками Greenfield, TESS, Принцеса Гіта, «Принцеса Канді», «Принцеса Нурі» та «Принцеса Ява», Jardin, Piazza del Caffe та «Жокей».

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«Справу проти компанії АМКУ розпочав за заявою рітейлера – ТОВ «ВОСТОРГ». У ній повідомлялося, що ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА» розіслало торгівельним мережам та дистриб’юторам України електронного листа з заявою про те, що його кінцеві бенефіціарні власники, зокрема і мажоритарний бенефіціарний власник корпоративних прав в статутному капіталі – Вероніка Касьяненко, не пов’язані з Російською Федерацією», – йдеться в повідомленні.

За позицією компанії, Касьяненко є громадянкою Великої Британії, не інвестує в Росію і не веде бізнес у цій країні. Натомість заявник до Комітету вважав, що «Орімі Україна» може бути пов’язана з російською компанією «Орімі Трейд», яка належить підприємцям Сергію Касьяненку та Олександру Євневичу. Натомість українська компанія нібито заявила, що не має інформації про зв’язки Вероніки Касьяненко з Сергієм Касьяненком.

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«Водночас завдяки інформації, отриманій від Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та від торговельних мереж й конкурентів відповідача, Комітетом було встановлено факт наявності родинних зв’язків між Веронікою Касьяненко (бенефіціаром ТОВ «Орімі Україна») та Сергієм Касьяненком», – додає відомство.

За висновками Комітету, надання неповної інформації могло вплинути на наміри інших торговельних мереж і дистриб’юторів щодо співпраці з «Орімі Україна», а також на бажання українських споживачів купувати її товари.

Компанія ситуацію публічно не коментувала.

У серпні АМКУ повідомив, що перевірятиме дистриб’ютора чаїв через можливе надання недостовірних даних щодо зв’язків із Росією.