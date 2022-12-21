Ціна на електрику для непобутових споживачів зросте в 2023 році – НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомила про коригування складових ціни на електроенергію в 2023 році для непобутових споживачів.

За повідомленням, відповідне рішення НКРЕКП ухвалила 21 грудня, воно стосується тарифів на послуги з передачі електроенергії, з диспетчерського управління «Укренерго», з розподілу електричної енергії, а також на послуги постачальників універсальних послуг на 2023 рік.

НКРЕКП зазначає, що обмежила зростання цих тарифів, попри пошкодження, яких енергосистема зазнала внаслідок російської агресії.

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«В результаті коригування цих тарифів середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 копійок за кіловат-годину. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 копійок за кВт-год», – заявляє комісія.

Вона уточнює, що коригування відбулося з урахуванням видатків операторів на відновлення пошкоджених об’єктів енергетики та створення аварійного запасу обладнання.

При цьому ціна для побутових споживачів залишається на рівні, затвердженому Кабінетом міністрів у 2019 році.