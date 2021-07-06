АМКУ заявив про розслідування через можливі антиконкурентні дії на ринку електроенергії

Антимонопольний комітет України виявив ознаки синхронної поведінки учасників ринку електроенергії на ринку «на добу наперед» і планує його розслідувати, йдеться в повідомленні установи 5 липня.

Регулятор зафіксував значні коливання обсягів куплі-продажу електроенергії на цьому ринку, а саме – «різке зниження попиту протягом останніх кількох днів». У комітеті пояснюють це зменшенням закупівлі електроенергії на ринку «на добу наперед» деякими учасниками ринку разом з одночасним збільшенням обсягів закупівлі на «ринку двосторонніх договорів».

«За даними вебпорталу державного підприємства «Оператор ринку», обсяги торгів на РДН (ринку «на добу наперед» – ред.) за 02.07.2021 склали 58 377,20 мегават-годин, що на 35,5% менше, аніж у попередній день. Водночас середньозважена ціна на РДН 2.07.2021 становила 1 151,82 гривень за мегават-годину. Це – на 22,2% нижче, порівняно з 01.07.2021», – пояснюють у АМКУ.

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Також у комітеті зафіксували зниження середньозваженої ціни на ринку «на добу наперед» у зоні Об’єднаної енергетичної системи України на 28,69% станом на 2 липня порівняно з днем напередодні – вона становила 1 034,52 гривень за мегават-годину без ПДВ.

Загалом, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обсяг РДН 2 липня знизився на 40%, а ціна – на 29%, водночас суттєво зріс «ринок двосторонніх договорів», зазначають у комітеті.

«На думку фахівців Антимонопольного комітету, до цих наслідків могла призвести синхронна поведінка певних учасників ринку електроенергії. Вона ж могла вплинути й на зниження ціни на РДН через зменшення попиту. Схожі дії окремих учасників ринку відбуваються періодично, а отже – можуть бути умисними», – повідомляє комітет.

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Установа застерігає, що синхронність і періодичність таких дій може призвести як до зменшення ціни на ринку «на добу наперед», так і до її зростання, відтак – до зміни рівня конкуренції на ринку.

У АМКУ припускають, що це може бути пов’язане з незаконними антиконкурентними узгодженими діями на ринку електроенергії. Відтак Антимонопольний комітет за власною ініціативою почав перевірку щодо наявності у діях учасників ринку ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

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