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07 Березень 2019, Київ 18:07
Новини | Політика

Влада України має гарантувати безпеку учасників заходів до 8 березня – Amnesty International

Ukraine -- Oksana Pokalchuk, Amnesty international Ukraine 20Dec2017

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Міжнародна правозахисна Amnesty International закликає українську владу гарантувати безпеку учасників заходів, присвячених Міжнародному жіночому дню 8 березня.

Однією з таких подій є акція «Перший вінок»: зустріч жіночої солідарності», яку в Ужгороді 8 березня організовує активістка Віталіна Коваль та Amnesty International Україна.

Упродовж останніх двох років феміністські заходи, організовані Коваль на Міжнародний жіночий день, були затьмарені насильством з боку правих радикальних груп, заявила 7 березня базована в Лондоні правозахисна організація.

Торік на Коваль під час події «напали з червоною фарбою члени насильницької групи», внаслідок цього активістка отримала опік очей, додав він.

«Нездатність української влади забезпечити належний захист призвела до травм мирних учасників на акціях солідарності», – відзначила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

У лютому 2019 року правозахисники з Amnesty International Україна відзначили нездатність української влади запобігти або розслідувати «численні» порушення прав людини, здійснені торік, проти активістів, зокрема тих, хто захищає права жінок, представників ЛГБТ-спільноти чи етнічних меншин.

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