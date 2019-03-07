Влада України має гарантувати безпеку учасників заходів до 8 березня – Amnesty International

Міжнародна правозахисна Amnesty International закликає українську владу гарантувати безпеку учасників заходів, присвячених Міжнародному жіночому дню 8 березня.

Однією з таких подій є акція «Перший вінок»: зустріч жіночої солідарності», яку в Ужгороді 8 березня організовує активістка Віталіна Коваль та Amnesty International Україна.

Упродовж останніх двох років феміністські заходи, організовані Коваль на Міжнародний жіночий день, були затьмарені насильством з боку правих радикальних груп, заявила 7 березня базована в Лондоні правозахисна організація.

Торік на Коваль під час події «напали з червоною фарбою члени насильницької групи», внаслідок цього активістка отримала опік очей, додав він.

«Нездатність української влади забезпечити належний захист призвела до травм мирних учасників на акціях солідарності», – відзначила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

У лютому 2019 року правозахисники з Amnesty International Україна відзначили нездатність української влади запобігти або розслідувати «численні» порушення прав людини, здійснені торік, проти активістів, зокрема тих, хто захищає права жінок, представників ЛГБТ-спільноти чи етнічних меншин.