Amnesty International: у 2025 році в Ірані було страчено «вражаючу» кількість людей

Правозахисна організація Amnesty International повідомила, що в Ірані у 2025 році було страчено «вражаючу» кількість людей – 2159, що збільшило загальний світовий показник до найвищого рівня з 1981 року.

Amnesty International повідомила, що минулого року у світі було страчено щонайменше 2707 людей, хоча смертні вироки, виконані в Китаї, не були включені до цієї цифри.

В організації зазначили, що в Китаї – країні з найбільшим використанням смертної кари у світі – було виконано «тисячі страт», хоча деталі невідомі через «державну таємницю» щодо даних у комуністичній країні.

Amnesty International заявила, що глобальна цифра за 2025 рік, включаючи страти в Саудівській Аравії, Кувейті, Єгипті, Ємені, Сінгапурі та Сполучених Штатах, демонструє зростання на понад дві третини порівняно з загальною кількістю за 2024 рік.

«Ця тенденція була найсильнішою в країнах, де влада посилила свій контроль, обмежуючи громадянський простір, придушуючи інакомислення та демонструючи нехтування захистом, встановленим міжнародним правом та стандартами у сфері прав людини», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, «вражаюче зростання зареєстрованих страт в Ірані» відбулося на тлі того, що влада «активізувала використання смертної кари як інструменту політичних репресій та контролю», особливо після війни з Ізраїлем у червні 2025 року.

Amnesty International та інші правозахисні групи заявили, що Тегеран посилює використання смертної кари після масових антиурядових вуличних протестів у січні та після початку війни проти Ізраїлю та Сполучених Штатів.

AI зазначила, що загальна кількість 2 159 страт, здійснених в Ірані у 2025 році, «стала найвищим показником, зафіксованим у країні з 1981 року». Це також був найвищий показник для однієї країни з того року.

Через труднощі з отриманням конкретної інформації інші організації надали різні дані щодо кількості страт в Ірані.

Норвезька неурядова організація з прав людини в Ірані, що базується в Ірані, на початку цього року повідомила, що минулого року в Ірані було страчено щонайменше 1639 осіб.

Тегеран визнав страту 30 осіб у 2026 році.

На початку травня правозахисна організація Human Rights Watch закликала всіх членів ООН вжити заходів для припинення застосування смертної кари в Ірані, де, за її даними, за останні шість тижнів було страчено щонайменше 28 людей.