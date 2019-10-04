Аварія Ан-12: троє членів екіпажу перебувають у важкому стані

Троє членів екіпажу літака Ан-12, який впав біля Львова, перебувають у важкому стані. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Постраждалих «деблокували» з розбитого літака, уточнили у відомстві.

Літак летів з Іспанії (місто Віго) в Туреччину і віз вантаж, а у Львові мав сісти, щоб дозаправитися, розбився поблизу міста вранці 4 жовтня. На борту було вісім людей: сім членів екіпажу і одна людина, що супроводжувала вантаж. Внаслідок аварії п’ятеро людей загинули.