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04 Жовтень 2019, Київ 14:04
Новини | Події

Аварія Ан-12: троє членів екіпажу перебувають у важкому стані

Жертвами аварії літака стали п’ятеро людей, ще троє – у важкому стані

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Троє членів екіпажу літака Ан-12, який впав біля Львова, перебувають у важкому стані. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Постраждалих «деблокували» з розбитого літака, уточнили у відомстві.

Літак летів з Іспанії (місто Віго) в Туреччину і віз вантаж, а у Львові мав сісти, щоб дозаправитися, розбився поблизу міста вранці 4 жовтня. На борту було вісім людей: сім членів екіпажу і одна людина, що супроводжувала вантаж. Внаслідок аварії п’ятеро людей загинули.

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