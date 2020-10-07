Новим президентом Національної академії наук став Анатолій Загородній

Новим президентом Національної академії наук України став Анатолій Загородній. Його обрали шляхом таємного голосування двома третинами голосів.

Загородній – професор, доктор фізико-математичних наук. До сьогоднішнього голосування він був віцепрезидентом НАН України.

На посаду претендували хімік Владислав Гончарук, біохімік, імунолог Сергій Комісаренко і матеріалознавець Володимир Семиноженко. Наймолодший академік та голова Ради Національного банку Богдан Данилишин зняв свою кандидатуру після того, як суд відхилив його позов «щодо незаконності проведення виборів президента та Президії НАН України 6-9 жовтня 2020 року».

Своє звернення до суду від 29 вересня Богдан Данилишин пояснив тим, що «проведення загальних зборів Академії за умов, визначених рішенням президії – по відділеннях, де все буде під контролем чинної президії, ставить під сумнів сам принцип виборності і рівного доступу кандидатів у президенти бути обраними на цю посаду».

Президія НАН у відповідь звинуватила Богдана Данилишина у «дискримінації за віковою ознакою».

Попередній президент Національної академії наук Борис Патон помер 19 серпня у віці 101 року. Він був найстарший з академіків України, першим в історії Героєм України, автором понад тисячі наукових публікацій і понад 400 винаходів.

У 1962–1991 роках Патон був президентом Академії наук УРСР, а після здобуття незалежності став очільником Національної академії наук України.