Академія наук пропонує перейменувати бульвар Дружби Народів у Києві в проспект Бориса Патона

Національна академія наук України пропонує перейменувати бульвар Дружби Народів у Києві в проспект Бориса Патона.

Відповідне рішення підтримали члени президії НАН на своєму засіданні, яке відбулося 7 вересня.

Представники академії планують звернутися з відповідною пропозицією до Київської міської державної адміністрації.

Президент НАН України Борис Патон помер 19 серпня у віці 101 року. Він був найстарший з академіків України, першим в історії Героєм України, автором понад тисячі наукових публікацій і понад 400 винаходів.

У 1962–1991 роках Патон був президентом Академії наук УРСР, а після здобуття незалежності став очільником Національної академії наук України.