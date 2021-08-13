Англія: шестеро людей загинули через стрілянину в Плімуті

Шестеро людей загинули через масову стрілянину в портовому місті Плімут на південному заході Англії 12 серпня. Троє чоловіків, в тому числі сам стрілець, і двоє жінок загинули на місці, ще одна жінка згодом померла в лікарні.

«Всі, як ми вважаємо, померли від вогнепальних поранень», – заявили в поліції Девона та Корнуолла.

Інцидент не розглядають як терористичний акт, місце події огородили на час слідчих дій. Поліція закликала громадян не поширювати фотографії з місця стрілянини у соціальних мережах.

За словами місцевого депутата Люка Полларда, один із убитих – дитина до 10 років.

«Ще більше людей отримують допомогу в лікарні», – написав Поллард у свєму твітері, висловивши співчуття близьким жертв.

Поліція описала випадок як «серйозний інцидент із застосуванням вогнепальної зброї». Він стався у житловому районі неподалік від міського причалу.

Одна з очевидиць розповіла британському мовцю BBC, що чула кілька пострілів і що стрілець вибив двері одного з будинків і відкрив вогонь, після чого вибіг на вулицю, стріляючи в перехожих.

У Плімуті розташована одна з найбільших баз військово-морського флоту у західній Європі, де в тому числі стоять атомні підводні човні та великі військові кораблі. Це місто – також центр південного заходу Англії, який є популярним місцем для відпочинку.