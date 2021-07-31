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У Києві затримали чоловіка, який стріляв з вікна у перехожих

Пізніше на записі, який робили поліцейські, чоловік заявив, що це був «жарт», що він хотів «щоб було смішно», а також що не розумів, що говорив

У Києві поліція затримала чоловіка, який стріляв з вікна у перехожих в Оболонському районі.

Патрульна поліція опублікувала відео, яке, судячи з ракурсу, знімав сам правопорушник. На записі чутно, як він заявляє, що йде «стріляти по хохлах». Після пострілу чоловік висловив сподівання, що поцілив у людину.

Також під час запису чоловік розповідає, що пішов «служити у «ДНР» на славу Росії та Путіна».

Пізніше на записі, який вже робили поліцейські, чоловік заявив, що це був «жарт», що він хотів, «щоб було смішно», а також, що не розумів, що говорив.

За даними поліції, затриманий – уродженець Донецька Дмитро Донченко 1998 року народження.

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