Стрілянина, пожежники і бронеавтомобілі: у Києві тренувалися звільняти синагогу від терористів (фоторепортаж)

У неділю, 4 липня, Служба безпеки України спільно з Посольством Ізраїлю організували антитерористичні навчання у Києві. За легендою, група терористів близько 10-ї ранку захопила будівлю синагоги Бродського. Після цього прилеглий до синагоги квартал очепили бійці Національної гвардії, а СБУ почала переговори з «терористами». В заручниках опинилися віряни і «посол Ізраїлю».



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