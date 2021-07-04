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Стрілянина, пожежники і бронеавтомобілі: у Києві тренувалися звільняти синагогу від терористів (фоторепортаж)

У неділю, 4 липня, Служба безпеки України спільно з Посольством Ізраїлю організували антитерористичні навчання у Києві. За легендою, група терористів близько 10-ї ранку захопила будівлю синагоги Бродського. Після цього прилеглий до синагоги квартал очепили бійці Національної гвардії, а СБУ почала переговори з «терористами». В заручниках опинилися віряни і «посол Ізраїлю».

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Перед початком навчань прилеглий&nbsp;до синагоги квартал очепили бійці Національної гвардії
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Перед початком навчань прилеглий до синагоги квартал очепили бійці Національної гвардії
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Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського, участь в них узяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади
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Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського, участь в них узяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади
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&laquo;Був відпрацьований механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у синагозі столиці&raquo;, &ndash; зазначається у повідомленні у фейсбуці ГУ СБУ у місті Києві та Київській області
5 «Був відпрацьований механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у синагозі столиці», – зазначається у повідомленні у фейсбуці ГУ СБУ у місті Києві та Київській області
За легендою навчань, умовні &laquo;терористи&raquo; захопили в заручники Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль та вірян у приміщенні синагоги
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За легендою навчань, умовні «терористи» захопили в заручники Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль та вірян у приміщенні синагоги
Спецтранспорт різних служб на місці навчань&nbsp;
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Спецтранспорт різних служб на місці навчань 
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&laquo;Звільнення&raquo; синагоги тривало приблизно півтори години. Бійці антитерористичного центру СБУ зайшли до будівлі через прилегле кафе і через 10 хвилин почали виводити &laquo;терористів&raquo;&nbsp;
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«Звільнення» синагоги тривало приблизно півтори години. Бійці антитерористичного центру СБУ зайшли до будівлі через прилегле кафе і через 10 хвилин почали виводити «терористів» 
Частина з них із криками &laquo;Аллах&nbsp;&ndash; акбар!&raquo; намагалася втекти, але на них спустили службових собак і, в результаті, затримали
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Частина з них із криками «Аллах – акбар!» намагалася втекти, але на них спустили службових собак і, в результаті, затримали
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&laquo;Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах. У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО &laquo;А&raquo; СБУ визволили всіх &laquo;заручників&raquo; та затримали умовних &laquo;терористів&raquo;, &ndash; розповіли у відомстві
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«Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах. У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО «А» СБУ визволили всіх «заручників» та затримали умовних «терористів», – розповіли у відомстві
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Повідомляється, що представники штабу Антитерористичного центру СБУ відзначили високий рівень злагодженості та ефективності дій усіх суб&rsquo;єктів боротьби з тероризмом міста Києва
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Повідомляється, що представники штабу Антитерористичного центру СБУ відзначили високий рівень злагодженості та ефективності дій усіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва
Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях
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Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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