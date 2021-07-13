Житомирщина: військовий поранив з вогнепальної зброї дитину

У Новограді-Волинському Житомирської області 12 липня 9-річного хлопчика госпіталізували з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Чоловіка, який вистрілив у дитину, жителя Києва, затримали, повідомили в обласному управлінні поліції.

«Повідомлення про подію надійшло до поліції о 14:30 від медиків. Пораненого хлопчика у тяжкому стані до лікарні доставив 43-річний киянин, попередньо, знайомий його батька. Дитину відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу. У лікарню негайно після повідомлення виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу. За попередньо отриманою інформацією, подія нібито відбувалась на березі місцевої річки. Однак у ході встановлення обставин ці відомості не підтвердились», – мовиться у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, поранення дитина отримала вдома. На обійсті знайшли кулю калібром 9 мм та інші речові докази.

«Також було встановлено, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні. Попередньо, подія сталась унаслідок необережного поводження зі зброєю. У ході невідкладного обшуку в його автомобілі були виявлені та вилучені зброя, у тому числі автоматична, різнокаліберні боєприпаси та вибухонебезпечні речовини, – повідомив начальник ГУНП в Житомирській області Юрій Олійник.

Чоловіка затримали, подію кваліфіковано за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження)

«Вирішується питання про оголошення затриманому підозри за вказаною статтею», – заявили у поліції.

Також розпочате кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

За словами Олійника, наразі вирішується питання про транспортування пораненого хлопчика за допомогою авіації МВС з Новограда-Волинського до Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України.