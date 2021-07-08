Стрілянина в Києві: чоловіку, який поранив поліцейського і цивільних, повідомили про підозру

Чоловіку, який відкрив вогонь у Києві та поранив кількох людей напередодні, повідомили про підозру в замаху на вбивство правоохоронця, а також замах на вбивство двох осіб. Про це повідомляє Київська міська прокуратура 8 липня.

«Слідчими поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 7 липня відкрив стрілянину у житловому будинку та поранив трьох людей, у тому числі поліцейського. Дії підозрюваного кваліфіковані як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб (стаття 348 Кримінального кодексу України, частина 2 статті 15, пункт 1 частини 2 статті 115 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура додає, що до Голосіївського районного суду подали клопотання про арешт підозрюваного. Слідчі дії наразі тривають.

За твердженням правоохоронців, чоловік вранці 7 липня через зачинені двері своєї квартири відкрив вогонь у бік поліцейських, які прибули на виклик, і двох цивільних. Внаслідок цього один поліцейський дістав поранення лівої кисті, один із цивільних був поранений у голову, шию, грудну клітину та живіт, інший – був поранений у плече уламком.

Про мотиви стрілка правоохоронці наразі не повідомляють.