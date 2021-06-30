У Харкові сталася стрілянина, поранено людину – поліція

У Харкові ввели в дію операцію «Сирена» через стрілянину у Московському районі. Про це повідомила місцева поліція.

О 9:30 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Джерельній невідомий зробив декілька пострілів з невстановленої зброї у чоловіка.

«В результаті, 31-річний потерпілий отримав поранення в області шиї. Він доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги», – мовиться у повідомленні.

Поліція встановлює особу стрільця.