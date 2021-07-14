Поранення дитини на Житомирщині: військового відправили під домашній арешт

Військового, якого підозрюють у нанесенні дитині умисного тілесного пошкодження, відправили під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

«Одночасно проводяться інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події», – мовиться у повідомленні.

У Новограді-Волинському Житомирської області 12 липня 9-річного хлопчика госпіталізували з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Тоді ж затримали колишнього військового з Києва, який за версією слідства, і вистрілив у дитину.

У прокуратурі додали, що дитина наразі перебуває у лікарні у важкому стані.