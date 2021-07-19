В Англії від сьогодні зняті майже всі епідемічні обмеження

В Англії з 19 липня скасовано більшість обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє ВВС, більше немає обмежень на кількість людей, які можуть зустрічатися або відвідувати події. Також відкриваються нічні клуби. У пабах та ресторанах не буде обов’язковим обслуговування виключно за столиками.

Масковий режим рекомендуватимуть у деяких приміщеннях, однак він не буде обов’язковим.

Обмеження скасовуються на фоні того, як прем’єр Боріс Джонсон, та міністри фінансів і охорони здоров’я пішли на самоізоляцію через контакти з хворими на COVID-19.

За прогнозами деяких експертів, зазначає ВВС, нинішня кількість виявлених інфікованих за добу у 50 тисяч до кінця літа може зрости до 200 тисяч.

Втім, оскільки понад 68 відсотків дорослих у Великій Британії вже повністю вакциновані, прем’єр-міністр у своєму зверненні наголосив, що наразі «правильний момент», щоб почати фінальний етап виходу Англії з локдауну.

«Але ми повинні робити це обережно. Ми повинні пам’ятати, що цей вірус, на жаль, все ще існує. Випадки зростають, ми можемо бачити надзвичайну заразність варіанту «дельта», – зазначив Джонсон.

Разом з пом’якшенням обмежень нічним клубам та фестивалям рекомендуватимуть використовувати «ковідний паспорт», щоб перевірити, чи повністю вакциновані люди.

Залишаються чинними також вимоги щодо відстеження контактів та самоізоляції.

Правила від 19 липня зміняться тільки в Англії. У інших частинах Великої Британії поки що обмеження залишаються чинними.