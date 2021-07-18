Велика Британія: Джонсон та міністр фінансів самоізолювалися через контакт із COVID-19

Британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон та міністр фінансів його уряду Ріші Сунак мусять самоізолюватися принаймні на 10 днів після того, як стало відомо, що вони контактували з людиною, інфікованою коронавірусом.

Раніше офіс Джонсона заявляв, що двоє політиків братимуть участь у державній пілотній програмі, яка дозволить їм працювати зі своїх офісів та самоізолюватися в неробочий час. Однак вже за три години прем’єр-міністр змінив рішення, яке наразило його на різку критику.

Офіс Джонсона оголосив, що двоє політиків контактували з хворим на COVID-19, не розголошуючи особу цієї людини. Втім, напередодні міністр охорони здоров’я Саджид Джавід повідомив, що отримав позитивний тест.

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Раніше газета Sunday Times повідомляла, що 16 липня Джонсон мав «тривалу» зустріч із Джавідом.

Джонсон пішов на ізоляцію в заміській резиденції прем’єр-міністра Чекерсі.

«Він (прем’єр-міністр – ред.) не братиме участі в пілотному випробуванні. Він і надалі проводитиме зустрічі з міністрами віддалено», – заявив прессекретар Джонсона.

Сунак також заявив, що не братиме участі в пілотній програмі, а замість цього самоізолюється, щоб запобігти думкам, ніби «правила не є однаковими для всіх».

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Британський уряд має намір скасувати майже всі обмеження щодо коронавірусу 19 липня попри те, що кількість заражень знову зростає – щодня виявляють близько 50 тисяч хворих.

Протягом тижня з 7 липня створений урядом застосунок дав вказівки більш як 530 тисячам людей самоізолюватися, створивши дефіцит робочої сили, яку місцеві газети назвали «пінгдемією», оскільки програма «пінгує» робітників.

Лондонське метро 17 липня зупинило роботу однієї лінії через брак робітників.