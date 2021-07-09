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Ситуація з демократією у світі погіршується на тлі пандемії – МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб

Міністерство закордонних справ Великої Британії, яка зараз головує в «Групі семи», назвало попередній 2020-й рік періодом викликів. На думку авторів звіту, крім серйозних наслідків для здоров’я, пандемія COVID-19 прискорила негативні тенденції, в тому числі погіршення ситуації з правами людини і демократією.

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб у передмові до доповіді згадує Росію, Білорусь, Китай і М’янму серед країн, де є проблеми з дотриманням основних прав і свобод, відбуваються атаки на демократію і фальсифікації на виборах. Рааб наголошує на готовності Лондона захищати базові цінності.

У 2020 році «для безпринципних і опортуністських урядів» з’явилася можливість посилити репресії і зневажати міжнародне право, зазначає Рааб.

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