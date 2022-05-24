Представники Фінляндії та Швеції в Анкарі проведуть переговори щодо НАТО – Хаавісто

Представники Фінляндії та Швеції в Анкарі мають зустрітися завтра, 25 травня, з турецькими офіційними особами щодо заявок двох північних країн на членство в НАТО, проти щодо виступає Туреччина. Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.



«Ми відправляємо наші делегації відвідати Анкару. Це відбудеться завтра, тому діалог триває», – сказав Хаавісто під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Ми розуміємо, що у Туреччини є свої власні проблеми щодо безпеки... Ми вважаємо, що ці питання можна вирішити. Також можуть бути деякі питання, які не пов’язані безпосередньо з Фінляндією та Швецією, а більше з іншими членами НАТО», – додав він.

Глава НАТО Єнс Столтенберг 24 травня висловив впевненість, що НАТО зможе прийняти Швецію та Фінляндію як членів.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі він заявив, щонеспровоковане військове вторгнення Росії до України мало негативні наслідки, що призвело до результату, протилежного тому, чого хотів Путін.

«Він хотів менше НАТО на своїх кордонах і розпочав війну. А тепер він отримує більше НАТО на своїх кордонах», – сказав Столтенберг.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який виступав проти приєднання Швеції та Фінляндії до Альянсу, провів телефонні розмови з лідерами двох країн 21 травня та обговорив свої занепокоєння.

Президент Туреччини заявив, що Швеція і Фінляндія мають відмовитися від фінансової і політичної підтримки «терористичних» груп, які загрожують національній безпеці Туреччини.