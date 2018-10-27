В Україні вшановують розстріляних в урочищі Сандармох

В Україні 27 жовтня вшановують розстріляних в урочищі Сандармох у 1937 році представників української інтелігенції.

«81 рік тому у російській Карелії сталінські кати розстріляли більше тисячі в’язнів Соловецьких таборів, серед яких – більше 300 українців», – написав на своїй сторінці у «Фейсбуці» президент України Петро Порошенко.

Серед розстріляних тоді – режисер Лесь Курбас, письменники Микола Куліш, Микола Зеров, Валер’ян Підмогильний.

Сандармох – урочище в Карелії (Росія). Одне з місць масових розстрілів періоду Великого терору.