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27 Жовтень 2018, Київ 12:10
Новини | Суспільство

В Україні вшановують розстріляних в урочищі Сандармох

Український хрест в урочищі Сандармох

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В Україні 27 жовтня вшановують розстріляних в урочищі Сандармох у 1937 році представників української інтелігенції.

«81 рік тому у російській Карелії сталінські кати розстріляли більше тисячі в’язнів Соловецьких таборів, серед яких – більше 300 українців», – написав на своїй сторінці у «Фейсбуці» президент України Петро Порошенко.

Серед розстріляних тоді – режисер Лесь Курбас, письменники Микола Куліш, Микола Зеров, Валер’ян Підмогильний.

Сандармох – урочище в Карелії (Росія). Одне з місць масових розстрілів періоду Великого терору.

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