Українські полярники написали розділ про Антарктиду для «Енциклопедії світових біомів» – МОН

Українські полярники написали розділ про суходільні екосистеми Антарктиди для «Енциклопедії світових біомів», повідомило Міністерство освіти і науки України 23 грудня.

Мова йде про статтю «Антарктичні наземні біоми: найбідніші, найекстремальніші та найчутливіші на планеті» Івана Парнікоза та Ірини Козерецької.

«Розділ про кожен з біомів писали найбільш знані фахівці, чиї дослідження є незаперечно авторитетними. Ми пишаємося, що з усієї світової наукової спільноти саме вченим НАНЦ видавці довірили опис Антарктичних суходільних біомів. Саме їхня стаття надалі буде першоджерелом інформації, з якого починатимуть свої пошуки полярні екологи з будь-якої країни», – сказав очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Тритомник «Енциклопедія світових біомів» має вийти в червні 2020 року.

Біоми – це екосистеми найвищого рангу, які представляють собою одночасно і цілий клас ландшафтів, і цілий сталий набір функціональних зв’язків між тваринами та рослинами (хоч види, які їх складають, можуть бути дуже різними). Прикладами біомів є, зокрема, тропічний ліс, тайга, тундра або коралові рифи.