Український літак АН-132D здійснив «видовищний політ» в Індії

В авіаційному держпідприємстві «Антонов» повідомили про «видовищний демонстраційний політ» українського літака АН-132D на міжнародному аерокосмічному салоні AeroIndia-2019.

Згідно з повідомленням, політ здійснили командир – льотчик-випробувач Богдан Загорулько, другий пілот – льотчик-випробувач Віктор Гончаров та провідний інженер з льотних випробувань Володимир Нестеренко.

Як видно на розміщеному у соцмережі Facebook 7-хвилинному відео, політ літака АН-132D включав стрімкий зліт, круте піке, «бочку» і чітку посадку на смугу.

Держпідприємство «Антонов» представило перший дослідний зразок нового транспортного літака Ан-132D у грудні 2016 року. Вже через рік літак виконав свій перший політ

Державне підприємство «Антонов» засноване у 1946 році. Основними напрямками діяльності є створення, випробування нових дослідних зразків авіаційної техніки, серійне виробництво та післяпродажний супровід літальних апаратів. На підприємстві працює понад 13 тисяч працівників.