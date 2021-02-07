Зеленський доручив запустити програму підготовки інженерів-конструкторів «Антонова»

Президент України Володимир Зеленський дав доручення державному концерну «Укроборонпром», до якого входить підприємство «Антонов», спільно з Міністерством освіти і науки, а також університетом «КПІ» створити і протягом трьох місяців запустити програму підготовки інженерів-конструкторів «Антонова», повідомив 7 лютого Офіс президента.

Кабінетові міністрів Зеленський доручив розробити стимули, «щоб талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ».

«Торік, коли держава замовила свої ж літаки «Ан» для потреб Збройних сил України, це стало справжньою сенсацією. А має стати нормою! Прізвище Антонов відоме в усьому світі завдяки таланту інженера Олега Костянтиновича, який народився 115 років тому. Україна має й надалі пишатися нашими інженерами», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці минулого року в ОП повідомили, що держава вперше замовляє в концерну «Антонов» три нові українські літаки Ан-178 для потреб Збройних сил України.

Зеленський також запропонував державним замовникам продовжити роботу щодо нових контрактів на виготовлення Ан-178 уже з наступного року, а уряду – опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками «Антонова».

Як вказано на сайті ДП «Антонов», підприємство було засноване 31 травня 1946 року під керівництвом авіаконструктора Олега Антонова. За цей час колектив підприємства створив понад сто типів і модифікацій пасажирських, транспортних і спеціалізованих літаків, виготовлених у кількості більше ніж 22 тисячі екземплярів.

На літаках «Антоном» встановлено понад 500 світових рекордів. На підприємстві працюють представники більш ніж 200 професій і спеціальностей, повний штат конструкторів і вчених, що діють в 35 наукових напрямках.