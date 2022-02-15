ВР встановила покарання за антисемітизм

Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюється відповідальність за антисемітизм. За зміни до закону «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» проголосували 295 народних депутатів.

Законом встановлюється, що прояви антисемітизму караються штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 8 500 грн) або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Посольство Ізраїлю в Україні до 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною наприкінці минулого року провело спільно з соціологами опитування, в перебігу якого з’ясувалося, що більш ніж половина українців вважають Ізраїль дружньою країною.