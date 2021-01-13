Australian Open: Стаховський вперше з 2016 року виступить в «основі» турніру

Український тенісист Сергій Стаховський пробився до основної сітки першого у сезоні турніру серії Grand Slam, Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

У третьому раунді кваліфікації, яка проходить у Досі (ОАЕ), Стаховський переміг австралійця Дейна Свіні – 2:6, 6:3, 6:1.

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла пробитися в «основу» АО. У фіналі кваліфікації вона програла росіянці Людмилі Самсоновій – 6:7, 2:6. Втім, у неї лишаються шанси все ж зіграти на турнірі, як «lucky loser».