Apple просить Telegram заблокувати кілька пов’язаних із Білоруссю каналів

Компанія Apple звернулася до сервісу Telegram із пропозицією закрити три канали з особистими даними співробітників правоохоронних органів Білорусі, а також членів виборчих комісій на виборах президента, які відбулися 9 серпня.

Про це 8 жовтня повідомив засновник Telegram Павло Дуров. Як написав віну своєму каналі, Apple «непокоїть, що публікація персональних даних співробітників правоохоронних органів і пропагандистів може спровокувати насильство», хоча сам він вважав би за краще залишити ці канали. «Я думаю, що ситуація не чорно-біла... але зазвичай Apple не пропонує в таких випадках особливого вибору для додатків Telegram», – зазначив Дуров.

Він припустив, що канали будуть заблоковані на пристроях, які використовують операційну систему IOS.

Після оголошення офіційних підсумків виборів президента Білорусі, згідно з якими главою держави вшосте поспіль був переобраний Олександр Лукашенко, розпочалися масові протести проти фальсифікації підсумків голосування. Міліція і спецпризначенці жорстко розганяли акції, застосовуючи спецзасоби і затримуючи їх учасників. За час протестів постраждали сотні людей, кілька учасників протестів загинули або зникли безвісти. Затриманих були тисячі, багато людей згодом заявили про тортури і знущання в слідчих ізоляторах.

Євросоюз, США та інші країни засудили насильство і порушення під час голосування і підрахунку голосів. Особисто проти Олександра Лукашенка запровадили санкції країни Балтії, Велика Британія і Канада. Євросоюз оголосив про обмежувальні заходи щодо 40 білоруських чиновників, але Лукашенко серед них немає. За словами президента Франції Емманюеля Макрона, включення Лукашенка до списку санкцій означало б відмову європейських лідерів від діалогу з ним.