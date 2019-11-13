Зеленський «просто питав, як іде процес» – Арахамія про дзвінок президента в Раду

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів Радіо Свобода про тему своєї телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським під час засідання Верховної Ради 13 листопада.

«Він (Зеленський – ред.) просто питав, як іде процес, – він ввімкнув телеканал «Рада», дивився і не розумів, що там відбувається, тому що вся трибуна заблокована, – чи ми далі рухаємось по законопроєкту, чи не рухаємося. Питав, який прогрес нашої роботи в сьогоднішній Раді», – сказав Арахамія проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Під час розмови лідер владної фракції передавав свій смартфон голові Верховної Ради Дмитру Разумкову.

Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», який був рекомендований профільним комітетом парламенту.

Це рішення підтримали 240 депутатів. «За» голосувала більшість членів фракції «Слуга народу» та окремі позафракційні депутати.