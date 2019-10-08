На західній Україні виявили невідомі раніше звіти УПА – дослідники

Два повстанські архіви з невідомими історикам документами знайшли в лісах на Івано-Франківщині, повідомляє Центр досліджень визвольного руху, якому передали документи.

«У Стратинських лісах Рогатинського району Івано-Франківської області відкопали «молочний» бідон і металеву скриньку. У них повстанці свого часу зберігали свої документи. Більшість із них виявилися невідомими історикам. Кілька сотень знайдених документів датуються 1945-1946 рр. Це переважно звіти підпілля ОУН і підрозділів УПА з теренів Львівської, Тернопільської й Івано-Франківської областей, які діяли у межах Воєнних округ (ВО) УПА «Буг», «Лисоня», «Говерля» і на території Закерзоння (сучасна територія Польщі)», – йдеться в повідомленні.

«Архіви із Стратинських лісів – надзвичайне історичне джерело. У кількох сотнях документів зібрана історія українського визвольного руху за два роки. Для нас очевидно, що архів призначався для інформування лідерів ОУН та головного командування УПА. Втім, встановити чи працювали з ним члени Проводу ОУН наразі немає можливості, але ми вперше виявили кримптоніми підпільної пошти «АА» та «612». Хто це – думаю, з’ясуємо з часом», — пояснює Руслан Забілий, генеральний директор Національний музей «Тюрма на Лонцького» і член вченої ради Центру досліджень визвольного руху.

Як заявляють у Центрі досліджень визвольного руху, один із архівів дуже добре зберігся, його опрацюють реставратори й історики і згодом оприлюднять он-лайн в Електронному архіві визвольного руху.

Інший – не підлягає навіть реставрації, тому в Національному музеї «Тюрма на Лонцького» законсервують архів і відреставрують німецьку мінометну скриньку, в якій він зберігався.

У січні цього року в лісі під Рогатином на Івано-Франківщині виявили повстанський архів, також захований у старому бідоні від молока.