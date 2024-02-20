Росія: у Єкатеринбурзі за підозрою у держзраді заарештували громадянку США

У Росії суд у Єкатеринбурзі заарештував жительку Лос-Анджелеса за підозрою у держзраді, повідомляє ФСБ Росії.



За даними служби, 33-річна жінка має подвійне громадянство: Росії та США. У ФСБ РФ кажуть, що з лютого 2022 року підозрювана збирала гроші «на користь української організації», які спрямовувалися на потреби ЗСУ. Зокрема, їх витрачали на «предмети тактичної медицини, екіпірування, засоби ураження та боєприпаси».

Також російська спецслужба зазначає, що заарештована неодноразово брала участь у публічних акціях «на підтримку київського режиму» у США.

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За статтею про держзраду у Росії загрожують тривалі терміни ув'язнення, аж до довічного.



За даними видання «Первый отдел», у Росії 2023 став рекордним за кількістю порушених справ за статтею про держзраду. Тільки за офіційною інформацією, до судів надійшло 63 кримінальні справи, по 33 з них уже винесені обвинувальні вироки. Правозахисники очікують, що цього року звинувачень у держзраді буде ще більше.