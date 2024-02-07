У Росії студента засудили до 9 років увʼязнення за «підбурювання до державної зради»

Суд у російськкому Санкт-Петербурзі засудив студента з регіону Карелія Андрія Васюренка до девʼяти років увʼязнення в кримінальній справі про підбурювання до державної зради, повідомила 7 лютого пресслужба судів міста.

Васюренка визнали винним за статтями про схиляння до терористичної діяльності та про приготування до підбурювання до державної зради шляхом переходу на бік супротивника.

Справа розглядалася в закритому режимі на виїзних засіданнях у Карелії. Васюренко визнав провину, за рішенням суду перші два з половиною роки він проведе у вʼязниці, решту – в колонії суворого режиму.

Васюренка заарештували в березні 2023 року, на той момент йому було 18 років. За версією слідства, Васюренко «пропонував вступати до ЗСУ для участі у бойових діях». Кому це він пропонував і в якій формі, не уточнювалося. Правозахисний проєкт «Первый отдел» зазначав, що справа Васюренка була першою в Росії за статтею про підбурювання до здійснення державної зради шляхом переходу на бік супротивника.

Як розповідав проєкту Радіо Свобода Север.Реалии, знайомий Васюренка, активіст Микита Голдін, який проходив у справі свідком, Васюренко був учасником Карельського національного руху, це місцева ультраправа організація. За словами Голдіна, Васюренко звʼязався з ним і запропонував вступити до карельського національного батальйону, який воює за ЗСУ. Голдін стверджує, що не збирався їхати воювати в Україну, але анкету все ж таки заповнив, там він зазначив, що на війні у нього буде позивний «Ліс». Після допитів у ФСБ він каже, що написав це жартома.