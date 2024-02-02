«Україна доводитиме брехню Росії» – Кориневич щодо попереднього рішення суду ООН

Представник України у Міжнародному суді ООН Антон Кориневич прокоментував попереднє рішення про юрисдикцію в справі України проти Росії.

«Це рішення по юрисдикції означає, що суд досліджуватиме те питання, чи вчинила Україна оцей геноцид нібито, про який казала Росія, і який став підтекстом для повномасштабного вторгнення», – пояснив Кориневич, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Він також запевнив, що «Україна доводитиме в суді брехню Росії, що не було ніякого геноциду, і що РФ брехала і бреше, коли вона говорить у тому числі в промовах президента Росії (Володимира Путіна – ред.) про якийсь міфічний геноцид».

«Наказ про тимчасові заходи залишається в силі, і це означає що РФ залишається під прямим зобов’язанням негайно зупинити всі військові дії на території України», – підсумував Кориневич.

Раніше, 2 лютого, Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив попереднє рішення щодо юрисдикції у справі України проти Росії про «спотворення поняття геноциду». Суд постановив, що цю справу «можна розглядати далі по суті», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Міжнародний суд ООН «лише частково» визнав свою юрисдикцію у справі України проти РФ щодо «геноциду».

Зокрема, суд визнав, що він має юрисдикцію для запиту України «винести рішення та заявити, що немає достовірних доказів того, що Україна несе відповідальність за вчинення геноциду з порушенням Конвенції про геноцид у Донецькій та Луганській областях України».

Проте, у частині, де суд мав би розглянути і оцінити дії Росії, зокрема «повномасштабне вторгнення під приводом порятунку російськомовного населення на сході України від геноциду», суд відмовився вивчати, посилаючись на «невідповідність» такого запиту Конвенції.



Також суд відмовився винести рішення та заявити, що визнання Росією так званих «ДНР» та «ЛНР» 21 лютого 2022 року порушує Конвенцію про геноцид.



Водночас, наказ про тимчасові заходи, ухвалений судом у березні 2016 року, залишається чинним – «Росія має негайно призупинити всі військові дії в Україні та зупинити будь-які військові чи нерегулярні збройні формування під її контролем чи впливом».

На розгляд по суті переходить лише твердження України про те, що «Росія безпідставно звинуватила Україні у неіснуючому геноциді, яке безпосередньо може порушувати Конвенцію про геноцид».

Це рішення Міжнародного суду ООН не є рішенням по суті, однак відкриває дорогу для подальшого розгляду.

Україна подала позов до суду ООН 26 лютого 2022-го зі скаргою, що РФ зловживає Міжнародною конвенцією про запобігання геноциду для виправдання повномасштабного вторгнення: оголошуючи про так звану «спеціальну воєнну операцію» Путін заявляв, що має на меті запобігти геноциду на сході України.

Раніше Міжнародний суд ООН розглядав заперечення Росії щодо того, чи має суд юрисдикцію вирішувати цей спір між Україною і Росією.