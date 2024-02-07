Кримський журналіст Сулейманов майже рік не отримує медичну допомогу в тюрмі РФ – Об’єднання родичів

Ув’язнений у Росії громадянський журналіст із Криму Амет Сулейманов, який потребує заміни серцевого клапана, протягом майже року не отримує медичної допомоги – про це повідомляє Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Сулейманова етапували із Криму до «Володимирського централу». У листопаді 2023 року сім’я Амета зібрала для нього посилку – ліки, шприци, таблетки, яких мало вистачити на два місяці. Але незабаром дружині в’язня, Лілі Люмановій, повернули посилку назад. При цьому препарати в посилці були призначені в першу чергу не для лікування, а для підтримки серця Сулейманова. Відсутність підтримуючої терапії та суворі умови утримання загрожують його життю.

За інформацією представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, понад місяць сім’я Сулейманова не отримує від нього листів. 17 січня мало відбутися судове засідання у його справі, яке було в чергове перенесено через продовження медичної експертизи Сулейманова.

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Громадський журналіст три роки перебував під домашнім арештом через стан здоров’я. Журналіст страждає від артеріальної та мітральної недостатності серця, йому потрібна термінова операція із заміни серцевого клапана.

6 квітня 2023 року Амета Сулейманова взяли під варту та відвезли до ізолятора. За останніми даними адвоката Еміля Курбедінова, Сулейманов зазнає постійного головного й серцевого болю.

Амет Сулейманов – фігурант третьої бахчисарайської справи «Хізб-ут-Тахрір». У 2020 році російський суд призначив Сулейманову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, адже його хвороба серця входить до переліку захворювань, що перешкоджають утриманню під вартою.

Втім, у 2021 році суд РФ ухвалив рішення відправити його до колонії суворого режиму терміном на 12 років.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Амета Сулейманова політв’язнем.