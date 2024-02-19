У РФ примусово лікуватимуть 18-річного антивоєнного активіста

Одинцовський міський суд Московської області відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні 18-річного антивоєнного активіста Максима Липканя, якого звинувачують у поширенні фейків про російську армію.

Липкань був заарештований у лютому 2023 року. Як повідомляє «Новая газета», приводом для порушення кримінальної справи проти нього став анонс акції протесту в річницю початку повномасштабної війни в Україні, який зробив активіст в одній із соцмереж.

Тепер, згідно з судовим рішенням, кримінальна справа припинена «через неосудність обвинуваченого в момент скоєння злочину».

«Новая газета» зазначає, що Максим Липкань став наймолодшим обвинуваченим за статтею про воєнні фейки.