Суд у Росії заочно заарештував адвоката Іллю Новікова

Суд у Москві оголосив ухвалу про заочний арешт адвоката Іллі Новікова, повідомив сам Новіков, який живе в Україні.

На своїй сторінці у фейсбуці він навів фотографію постанови. У ній ідеться, що адвоката буде заарештовано на два місяці з моменту, коли його буде затримано в Росії або екстрадовано. У відповідь адвокат опублікував фотографію артилерійського снаряда з написом: «З любовʼю, 14.02.24, Ілля Н.», заявивши, що він «обмінювався валентинками» з російською владою.

Новиков, як випливає з рішення суду, заарештований у справі про так звані «фейки» про армію. Справа, як повідомляє правозахисний проєкт «Перший відділ», повʼязана з інтервʼю, яке Новіков ще у квітні 2022 року дав ютуб-каналу «Популярна політика». У ньому він звинувачував російських військових у причетності до вбивств жителів міста Буча.

Раніше ФСБ порушила проти Новікова справу за іншою статтею – про державну зраду. Її було порушено в жовтні 2023 року. За твердженнями ФСБ, зрада в діях Новікова виявилася у «переході на бік противника». Як заявили у ФСБ, він «вступив до лав Сил територіальної оборони України і досі бере участь у їх діяльності».

Ілля Новіков, відомий раніше гравець телевікторини «Що? Де? Коли?», переїхав до Києва ще до початку повномасштабного вторгнення. У Росії він виступав у тому числі як адвокат громадян України, які зазнавали політичних переслідувань, зокрема, Олега Сенцова та кримськотатарських активістів. Він також виступав із антикремлівськими заявами. В Україні він продовжує адвокатську практику, серед його клієнтів – пʼятий президент України Петро Порошенко.

У червні 2022 року московська Адвокатська палата позбавила Новікова статусу адвоката, наприкінці листопада міністерство юстиції внесло Новікова до реєстру «іноагентів», і тоді стало відомо, що МВС Росії оголосило його в розшук. Стаття, за якою його розшукують, тоді не називалася.