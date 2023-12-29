У РФ проти адвоката Іллі Новікова порушили кримінальну справу про «фейки» щодо російської армії

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про воєнні «фейки» (стаття 207.3 Кримінального кодексу РФ) проти адвоката Іллі Новікова. Про це повідомляє офіційна російська інформагенція ТАСС із посиланням на правоохоронні органи.

Приводом для справи стало його інтервʼю на ютуб-каналі, де він говорив про причетність російської армії до вбивств мирного населення Бучі. «У ході експертизи також встановлено, що у висловлюваннях Новікова міститься мотив політичної ненависті та ворожнечі, у тому числі стосовно представників вищих органів управління Росії», – заявив співрозмовник агентства.

У жовтні, як повідомляло Радіо Свобода, Новіков став фігурантом кримінальної справи про державну зраду у формі переходу на бік супротивника. За версією слідства, Новіков залишив Росію, «вступив до лав Сил територіальної оборони України і досі бере участь у їх діяльності, а саме пройшов військову підготовку, бере участь у бойових діях, займається пропагандистською роботою».

Юрист та колишній гравець «Що? Де? Коли?» Ілля Новіков народився в Росії, але з 2021 року живе в Україні (понад 10 років тому він одержав український паспорт). В Україні він отримав статус адвоката, аналогічний статус він мав і в РФ. Проте у червні 2023 року Адвокатська палата Москви позбавила Новікова статусу адвоката.

Новіков, коментуючи це рішення, сказав, що з 2019 року вважає себе українським адвокатом. «Моя практика в Росії припинилася 24 лютого. 24 лютого на всіх справах був поставлений жирний хрест. Я не зʼявлюся в Росії в жодному доступному для огляду майбутньому», – зазначив він.

У листопаді 2022 року міністерство юстиції Росії визнало Новікова «іноземним агентом», а в грудні російська влада оголосила його в розшук у кримінальній справі.

Новіков серед іншого був адвокатом української льотчиці Надії Савченко, а також українця Станіслава Клиха, засудженого в Росії на 22,5 року увʼязнення за участь у 1990-х роках у воєнних діях у Чечні (він був обміняний в Україну невдовзі після початку війни). Новіков також був адвокатом режисера Олега Сенцова та експрезидента України Петра Порошенка.