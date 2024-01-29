У Москві заочно заарештували соратників Навального – за «фейки» про армію РФ

У столиці Росії заочно заарештували Марію Пєвчих, Кіру Ярмиш та ще двох соратників увʼязненого опозиціонера Олексія Навального.

Басманний районний суд Москви, як зʼясувала «Медіазона», голові «Фонду боротьби з корупцією» Марії Пєвчих, ведучим ютуб-каналу «Популярна політика» Дмитру Нізовцеву та Кірі Ярмиш інкримінують поширення «фейків» про російську армію.

Крім того, Пєвчих звинувачують в організації екстремістської спільноти та вандалізмі, а голову соціологічної служби «Фонду боротьби з корупцією» Анну Бірюкову – у «виправданні тероризму».

Упродовж кількох останніх років більшість соратників російського опозиційного політика Олексія Навального виїхали за кордон, вони продовжують розслідування про російську владу та заснували один із популярних політичних каналів у мережі Youtube.