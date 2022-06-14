Соратники Навального кажуть, що його перевели з колонії у невідоме місце

Російського опозиційного політика Олексія Навального етапували із виправної колонії номер 2 у Покрові, де він відбуває покарання у кримінальній справі про шахрайство. Куди його перевели – невідомо, повідомила 14 червня його речниця Кіра Ярмиш із посиланням на адвоката політика.

За повідомленням, адвокат приїхав на зустріч із клієнтом, але на вході в колонію йому сказали, що Навального там немає. Його відправили до колонії суворого режиму. Федеральна служба Росії з виконання покарань ніколи не розкриває напрямок, за яким етапують ув’язнених до того, як вони прибудуть до місця призначення.

Російський опозиціонер повинен бути переведений до колонії суворого режиму після набуття чинності вироком у новій кримінальній справі проти нього. 24 травня Московський міський суд відхилив апеляцію політика на вирок і він набув чинності.

Навальний розповідав, що його мають перевести до колонії номер 6 у Мелехові Володимирської області Росії.