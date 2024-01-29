72-річну пенсіонерку засудили в РФ до пʼяти з половиною років увʼязнення за «фейки» про армію

Суд у Ростовській області Росії засудив місцеву жительку Євгенію Майбороду до пʼяти з половиною років колонії у справі про так звані «фейки» про російську армію, повідомляє «ОВД-Инфо».

Згідно з вироком, 72-річна пенсіонерка поширювала у мережі «ВКонтакте» «фейки» з мотивів політичної ненависті та заклики до екстремістської діяльності. У справі згадані два пости Майбороди. Фейками російські суди визнають повідомлення про війну в Україні, які не збігаються з версією міністерства оборони Росії.

На сторінці пенсіонерки у «ВКонтакте» містилося багато антивоєнних постів, у тому числі такі, які порівнюють російську владу з керівництвом нацистської Німеччини, писали видання «Кавказ.Реалії» та «Кавказский узел».

Пенсіонерка визнала авторство постів та пояснила їх тим, що її брат у Дніпрі опинився під завалами будівлі, в яку влучили снаряди.

У січні 2023 року пенсіонерку оштрафували на 40 тисяч рублів за статтею про дискредитацію російської армії у мережі «ВКонтакте». На засіданні суду пенсіонерка говорила, що незгодна з діями російської армії та Кремля щодо України та негативно оцінює діяльність та особисті якості президента Росії Володимира Путіна.

За підрахунками «ОВД-Инфо», справи за антивоєнну позицію в Росії порушили щонайменше проти 830 людей, у тому числі проти не менш як 250 – за статтею про фейки про російську армію.

За даними Генпрокуратури Росії, справи проти 137 людей було передано до суду. За деякими вже ухвалені вироки, найбільший термін – по 11 років колонії – заочно отримали засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв та блогер Майкл Накі, які від початку повномасштабного вторгнення ведуть щоденну хроніку війни.