У засуджених за «фейки» в РФ забиратимуть майно – законопроєкт

Комісія з законопроєктної роботи уряду Росії схвалила ідею конфіскації майна у засуджених за статтями Кримінального кодексу про так звані фейки про російську армію та публічні заклики до дезертирства, якщо ці дії були скоєні «з корисливих мотивів».

RTVI повідомляє, що законопроєкт був розроблений депутатами Держдуми від «Єдиної Росії», співавторами багатьох репресивних законів Василем Піскарьовим, Іриною Яровою та Оленою Ямпольською. Згідно з підготовленим ними документом, статті Кримінального кодексу про «фейки» та заклики до дезертирства будуть включені до переліку злочинів, за скоєння яких передбачено конфіскацію.

Зазначається, що законопроєкт поки що не внесений до Держдуми на схвалення депутатів. Це планується зробити найближчим часом.

Раніше голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін повідомив, що з моменту появи в Кримінальному кодексі статті про «фейки про російську армію» відомство порушило 273 відповідні кримінальні справи. Ще 81 кримінальну справу було порушено за статтею про так звану дискредитацію дій збройних сил Росії.

При цьому фейками та дискредитацією суди визнають фактично будь-яку інформацію про війну в Україні, яка суперечить офіційній позиції Кремля. Щонайменше половину вироків у справах про «фейки про армію» суди ухвалили через висловлювання про вбивство мирних жителів України російськими військовими, підрахувало раніше видання «Верстка».