Канада надала громадянство росіянці, яку в РФ переслідують за «фейки» про Бучу

Канада надала громадянство росіянці Марії Карташовій, засудженій у Росії за статтею про так звані «фейки про російську армію», повідомляє CBC.

Церемонія прийому до громадянства відбулася 9 січня. Перед тим Канада припинила процедуру. За канадськими законами громадянство можуть не видати, якщо претендент засуджений за злочин, за який його могли б засудити і в Канаді.

У канадському кримінальному кодексі є стаття за поширення свідомо неправдивої інформації – і російська стаття про поширення фейків про армію їй аналогічна, вирішила спочатку канадська влада.

У ситуації обіцяли розібратися, а 30-річній Карташовій, яка живе в столиці країни Оттаві з 2019 року, дали місяць, щоб пояснити причини кримінального переслідування в Росії. У листопаді 2023 року російський суд заочно засудив активістку до восьми років колонії за пости про масові вбивства в Бучі у березні 2022 року. Москва заперечує причетність російської армії до цих убивств.

Через кілька днів міністр імміграції, біженців та громадянства Канади Марк Міллер написав у мережі X, що Карташовій запропонували стати громадянкою Канади. «Канадські правила отримання громадянства призначені для затримання злочинців, а не для покарання за політичне інакомислення», – пояснив він.

Карташова розповіла, що після пережитого почувається виснаженою, але водночас відчуває величезне полегшення. Вона висловила сподівання, що її випадок стане прецедентом для антивоєнних активістів із Росії і що Канада підтримуватиме їх, «тому ми можемо спати тут спокійно і знати, що ми таки захищені».

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російська влада розпочала переслідування за антивоєнні виступи та висловлювання. За підрахунками «ОВД-Інфо», справи за антивоєнну позицію в Росії порушили щонайменше проти 810 людей, у тому числі проти 251 – за статтею про фейки про російську армію.

Справи проти 137 із них були передано до суду: 70 торік і 67 – у 2022-му, за даними Генпрокуратури Росії. За деякими вже ухвалені вироки, найбільший термін – по 11 років колонії – заочно отримали засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв та блогер Майкл Накі.