Суд в Росії продовжив арешт ще 2 фігурантам другої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір»

Шахтинський міський суд в Росії задовольнив клопотання слідства про продовження до 15 листопада терміну арешту ще двом фігурантам другої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір», повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«13 серпня 2019 року в Шахтинскому міському суді відбувся розгляд клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Муедінову Яшару і Абдулгазієву Тофіку», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що засідання відбувалося в закритому режимі.

Раніше сьогодні Таганрозький міський суд Росії продовжив до 14 листопада термін утримання під вартою чотирьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» – Сейрану Муртазу, Меджіту Абдурахманову, Енверу Аметову і Рустему Сейтхалілову.

Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар, 23 з яких вивезені в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і російського міста Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник наприкінці березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму і закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ викликають «подив».