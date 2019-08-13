Суд в Росії продовжив арешт 4 фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»

Таганрозький міський суд Росії 13 серпня продовжив термін утримання під вартою чотирьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», повідомило об’єднання «Кримська солідарність».

Відповідно до рішення, Сейран Муртаза, Меджіт Абдурахманов, Енвер Аметов і Рустем Сейтхалілов залишаться в СІЗО до 14 листопада.

Повідомляється, що на засіданні був присутній консул України Іван Загородній.

Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар, 23 з яких вивезені в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і російського міста Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник наприкінці березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму і закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ викликають «подив».