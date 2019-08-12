Фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір» цього тижня можуть етапувати до колонії – правозахисники

Фігуранта бахчисарайської справи «Хізб ут-Тахрір» Зеврі Абсеїтова цього тижня можуть етапувати до колонії із СІЗО в російському Ростові-на-Дону, повідомили правозахисники «Кримської солідарості» з посиланням на дружину засудженого Фатму Абсеїтову.

За її словами, Зеврі Абсеїтов отримав документи про етапування до колонії.

«Зеврі повідомив, що до нього прийшов папір з Москви і, можливо, на цьому тижні його вже етапують в невідомому напрямку», – цитує Абсеїтову «Кримська солідарність».

Чотирьох затриманих в окупованому Криму фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» у грудні 2018 року засудили в Росії до різних термінів позбавлення волі: Енвера Мамутова – до 17 років колонії суворого режиму і півтора року обмеження волі за звинуваченням в «організації діяльності терористичної організації»; Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Зеврі Абсеїтова – до дев’яти років суворого режиму і року обмеження волі за «участь у терористичній організації». Усіх чотирьох також визнали винними в готуванні до насильницького захоплення влади.

В Україні «Хізб ут-Тахрір» діє законно. Водночас, у Росії Верховний суд заборонив «Хізб ут-Тахрір» ще у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними», і зараз поширює цю заборону також і на території анексованого Криму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Захисники заарештованих у «справі Хізб ут-Тахрір» у Криму вважають їх переслідування вмотивованим релігійним упередженням. Адвокати звертають увагу, що обвинувачувані за цією справою – переважно кримські татари, а також українці і представники інших етносів, які сповідують іслам.