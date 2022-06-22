Позаштатний радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що постійна критика його заяв (зокрема, нещодавньої про роль активістів) пов'язана з нарцисизмом суспільства. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

«У мене питання до всіх тих людей, які жваво реагують на мої слова: а чому ви всі мої заяви проектуєте одразу на себе? Це ж –​ крайній ступінь нарцисизму! Набагато більший, ніж у мене! Тільки я до свого нарцисизму ставлюсь іронічно, а ви до свого –​ занадто серйозно. То, можливо, це і треба було виявити, щоб показати суспільству деякі недопрацювання?» – зазначив Арестович.

Загалом суперечливі настрої суспільства щодо своєї постаті (коли для одних він є «найбільшим заспокійливим», а для інших – «найбільший подразник») Арестович вважає цілком логічним явищем.

«Я – специфічна особа. Маю дивну рису: підсвічувати в людях найбільш проблемні місця. Це –​ риса справжнього терапевта. Тому якщо у людини чи суспільства є проблеми, то і реакція жвава. Це –​ явище «психологічного переносу», коли клієнт або хоче вбити психотерапевта, або у нього закохується», –​ зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

Водночас Арестович наголошує: його заяви не завжди слід сприймати як заяви радника Офісу президента, адже він може давати коментарі і як приватна особа.

«Розрізняти дуже просто: я завжди говорю, що роблю заяву як радник і завжди говорю українською мовою, коли спілкуюся як радник. А Олексій Арестович може дозволити собі робити заяви російською інколи. У Фейгіна я як Олексій Арестович, але який користується можливостями радника ОП (який знає більше, ніж знав би просто Олексій Арестович)», –​ пояснює він.

Олексій Арестович був призначений позаштатним радником голови ОП 1 грудня 2020 року. Незадовго до повномасштабної війни він повідомив, що звільняється з Офісу президента, але жодних офіційних заяв про звільнення не писав.

24 лютого Олексій Арестович повернувся на Банкову та продовжив свою роботу як позаштатний радник голови ОП.