Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Це ж –​ крайній ступінь нарцисизму»: Арестович відреагував на критику своїх заяв

«Я – специфічна особа. Маю дивну рису: підсвічувати в людях найбільш проблемні місця. Це –​ риса справжнього терапевта», – каже Арестович

Позаштатний радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що постійна критика його заяв (зокрема, нещодавньої про роль активістів) пов'язана з нарцисизмом суспільства. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

«У мене питання до всіх тих людей, які жваво реагують на мої слова: а чому ви всі мої заяви проектуєте одразу на себе? Це ж –​ крайній ступінь нарцисизму! Набагато більший, ніж у мене! Тільки я до свого нарцисизму ставлюсь іронічно, а ви до свого –​ занадто серйозно. То, можливо, це і треба було виявити, щоб показати суспільству деякі недопрацювання?» – зазначив Арестович.

Загалом суперечливі настрої суспільства щодо своєї постаті (коли для одних він є «найбільшим заспокійливим», а для інших – «найбільший подразник») Арестович вважає цілком логічним явищем.

«Я – специфічна особа. Маю дивну рису: підсвічувати в людях найбільш проблемні місця. Це –​ риса справжнього терапевта. Тому якщо у людини чи суспільства є проблеми, то і реакція жвава. Це –​ явище «психологічного переносу», коли клієнт або хоче вбити психотерапевта, або у нього закохується», –​ зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

Водночас Арестович наголошує: його заяви не завжди слід сприймати як заяви радника Офісу президента, адже він може давати коментарі і як приватна особа.

«Розрізняти дуже просто: я завжди говорю, що роблю заяву як радник і завжди говорю українською мовою, коли спілкуюся як радник. А Олексій Арестович може дозволити собі робити заяви російською інколи. У Фейгіна я як Олексій Арестович, але який користується можливостями радника ОП (який знає більше, ніж знав би просто Олексій Арестович)», –​ пояснює він.

Олексій Арестович був призначений позаштатним радником голови ОП 1 грудня 2020 року. Незадовго до повномасштабної війни він повідомив, що звільняється з Офісу президента, але жодних офіційних заяв про звільнення не писав.

24 лютого Олексій Арестович повернувся на Банкову та продовжив свою роботу як позаштатний радник голови ОП.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG