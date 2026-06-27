FT: Аргентина готує програму отримання «золотих паспортів»

Аргентина готується запустити програму, яка дозволить іноземцям отримувати громадянство країни за інвестиції, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За даними видання, розглядаються два варіанти участі: безповоротна пожертва у розмірі близько 500 тисяч доларів або покупка державних облігацій на один мільйон доларів. Умови програми поки що остаточно не затверджені і можуть змінитися.

Як зазначає FT, влада розраховує, що програма допоможе залучити кошти для обслуговування державного боргу. У разі її запуску Аргентина стане однією з найбільших країн світу, яка пропонує так звані «золоті паспорти» за інвестиції.

Аргентинське громадянство забезпечує безвізовий в’їзд майже до 170 країн. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Аргентина стала одним із напрямків для російських емігрантів. У 2025 році влада посилила міграційне законодавство, що, за даними FT, було пов’язано у тому числі з підготовкою нової інвестиційної програми.