Представництво Зеленського в Криму звернулося до Прокуратури АРК через продаж «Коктебелю»

Представництво президента Володимира Зеленського у Автономній республіці Крим зібрало і передало прокуратурі дані щодо продажу заводу марочних вин «Коктебель» підконтрольною Росії владою окупованого півострова. Про це повідомила пресслужба відомства.

Як уточнюється, це зробили з метою «захисту економічних активів, контроль над якими був втрачений внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в ході збройної агресії РФ».

«Представництво президента України в АР Крим просить прокуратуру АР Крим та міста Севастополь у межах компетенції надати правову оцінку вищезазначеній інформації або залучити відповідні відомості до вже наявних кримінальних проваджень», – мовиться у повідомленні.

Кримський завод марочних вин «Коктебель» був проданий на приватизаційному аукціоні за 1,4 мільйона доларів. Покупцем активу стало ТОВ «Завод марочних вин Коктебель». До аукціону було допущено дві компанії та одну фізичну особу.

Завод марочних вин «Коктебель» був заснований у 1879 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, завод має власні виноградники на площі близько 1070 га і ємнісним парком щонайменше 5 млн літрів для виробництва тихих вин і щонайменше 6 млн літрів – для виробництва десертних вин і портвейнів.

14 грудня 2020 року кримський винзавод «Масандра» був проданий на аукціоні за 5,32 млрд руб (це понад 2 млрд грн). Покупцем стало ТОВ «Південний проєкт», дочірня компанія банку «Росія» (ця фінансова структура контролюється наближеним до президента Росії олігархом Юрієм Ковальчуком).