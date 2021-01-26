В окупованому Криму продали винзавод «Коктебель»

Кримський завод марочних вин «Коктебель» був проданий на приватизаційному аукціоні за 1,4 мільйона доларів, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на дані офіційного сайту Росії для розміщення інформації про проведення торгів.

Покупцем активу стало ТОВ «Завод марочних вин Коктебель». До аукціону було допущено дві компанії та одну фізичну особу.

Завод марочних вин «Коктебель» був заснований у 1879 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, завод має власні виноградники на площі близько 1070 га і ємнісним парком щонайменше 5 млн літрів для виробництва тихих вин і щонайменше 6 млн літрів – для виробництва десертних вин і портвейнів.

14 грудня 2020 року кримський винзавод «Масандра» був проданий на аукціоні за 5,32 млрд руб (це понад 2 млрд грн). Покупцем стало ТОВ «Південний проєкт», дочірня компанія банку «Росія» (ця фінансова структура контролюється наближеним до президента Росії олігархом Юрієм Ковальчуком).