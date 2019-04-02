У Києві археологи знайшли вулицю XVII–XVIII століть – КМДА

У Києві археологи знайшли вулицю XVII-XVIII століть, повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк.

Він зазначив, що з червня 2018 року експедиція Інституту археології Києва проводить охоронно-рятівні дослідження ділянки на вулиці Щекавицькій.

«Дослідники повідомили, що під час робіт зібрано велику колекцію археологічних матеріалів ХІІ–ХІХ ст. Серед індивідуальних знахідок виділяються три давньоруські хрести-енколпіони, три свинцеві князівські печатки, мідна бляшка із зображенням Богородиці, футляр для шаблі ХІХ ст. тощо. Окрім того, фіксувалися також культурні нашарування, вулиця та поховання XVII–XVIII ст., виявлено також шари давньоруської доби (ХІІ–ХІІІ ст.)», – заявив Некоряк.

Керівник експедиції, очільник відділу археології Києва Всеволод Івакін наголосив, що на обстежених ділянках здебільшого представлені культурні нашарування та археологічні об’єкти ХІХ століття, що утворилися після пожежі 1811 року та повного перепланування вуличної системи Києво-Подолу.