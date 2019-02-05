АРМА отримало майже 25 мільйонів гривень від реалізації заарештованих активів у 2019 році

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління одержаними від злочинів (АРМА) активами отримало майже 25 мільйонів гривень від реалізації заарештованих активів з початку 2019 року.

Кошти розміщені на депозитному рахунку АРМА у державному банку.

«Якщо власників арештованих активів визнають винними або в рамках кримінального провадження буде доведено, що ці активи є похідними від злочину, тоді кошти, отримані від їх реалізації, підлягають конфіскації і будуть перераховані до держбюджету. Якщо ж власників арештованих активів виправдають, то кошти будуть повернуті з відсотками», – пояснив начальник управління з питань управління активами АРМА Віталій Різник.

У грудні 2018 року очільник АРМА Антон Янчук розповів, що загальна вартість заарештованих активів перевищила 3,5 мільярда гривень, йдеться про понад 700 об’єктів.

АРМА було створене наприкінці 2016 року за аналогом установ, які успішно функціонують у державах-членах Європейського союзу. Нацагентство реалізує активи, заарештовані у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості.

Для цього АРМА проводить аукціон, на якому обирає компанію-управителя. У разі скасування арешту – майно повертають власнику.